Известный телеведущий Шэннон Шарп вступил в конфликт с игроками «Гризлис» и отцом лидера команды Джа Морэнта Ти Морэнтом в паузе матча против « » в Лос-Анджелесе.

Наблюдавший за игрой из первого ряда Шарп сперва вступил в перепалку с . По словам Шэннона, они поспорили из-за форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Сразу после завершения второй четверти в сторону Шарпа направились другие игроки « », включая центрового , которого пришлось оттаскивать от бывшего футболиста НФЛ.

В инциденте поучаствовал и отец лидера «Гризлис» Джа Морэнта Ти Морэнт.

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Шарп провел большой перерыв в подтрибунном помещении в окружении охранников, а затем вернулся на свое место в третьей четверти. Шэннон по ходу второй половины встречи уладил вопросы с Ти Морэнтом, они пожали друг другу руки.

Фото: @NikkiKaySN1