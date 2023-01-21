У журналиста Шэннона Шарпа возник конфликт с игроками «Гризлис» и отцом Джа Морэнта в паузе матча

Теги происшествия Лейкерс Мемфис НБА видео Стивен Адамс Диллон Брукс Джа Морэнт Шэннон Шарп Баскетбол

Известный телеведущий Шэннон Шарп вступил в конфликт с игроками «Гризлис» и отцом лидера команды Джа Морэнта Ти Морэнтом в паузе матча против «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.

Наблюдавший за игрой из первого ряда Шарп сперва вступил в перепалку с Диллоном Бруксом. По словам Шэннона, они поспорили из-за форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Сразу после завершения второй четверти в сторону Шарпа направились другие игроки «Мемфиса», включая центрового Стивена Адамса, которого пришлось оттаскивать от бывшего футболиста НФЛ.

В инциденте поучаствовал и отец лидера «Гризлис» Джа Морэнта Ти Морэнт.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

Шарп провел большой перерыв в подтрибунном помещении в окружении охранников, а затем вернулся на свое место в третьей четверти. Шэннон по ходу второй половины встречи уладил вопросы с Ти Морэнтом, они пожали друг другу руки.

Фото: @NikkiKaySN1

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Юрьев
Парни ещё ничего не выиграли но понтов просто вагон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий