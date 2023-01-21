У журналиста Шэннона Шарпа возник конфликт с игроками «Гризлис» и отцом Джа Морэнта в паузе матча
Известный телеведущий Шэннон Шарп вступил в конфликт с игроками «Гризлис» и отцом лидера команды Джа Морэнта Ти Морэнтом в паузе матча против «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.
Наблюдавший за игрой из первого ряда Шарп сперва вступил в перепалку с Диллоном Бруксом. По словам Шэннона, они поспорили из-за форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Сразу после завершения второй четверти в сторону Шарпа направились другие игроки «Мемфиса», включая центрового Стивена Адамса, которого пришлось оттаскивать от бывшего футболиста НФЛ.
В инциденте поучаствовал и отец лидера «Гризлис» Джа Морэнта Ти Морэнт.
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
Шарп провел большой перерыв в подтрибунном помещении в окружении охранников, а затем вернулся на свое место в третьей четверти. Шэннон по ходу второй половины встречи уладил вопросы с Ти Морэнтом, они пожали друг другу руки.
Фото: @NikkiKaySN1
1 комментарий