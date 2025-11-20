5

Де’Энтони Мелтон должен вернуться в состав «Уорриорз» в декабре

27-летний защитник «Голден Стэйт» Де’Энтони Мелтон перенес операцию на передней крестообразной связке в прошлом декабре и должен вернуться на площадку примерно через год.

Мелтон наращивает темп тренировок и подключается к командной практике. Через 10 дней баскетболист пройдет следующеее обследование. На данный момент планируется его дебют в сезоне-2025/26 в декабре, более точная дата пока не определилась.

«Голден Стэйт» идет с результатом 9-8 после самого сложного в лиге начального этапа чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
