НБА. «Милуоки» сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Мемфис» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
«Милуоки» сыграет с лидером Западной конференции «Денвером». «Мемфис» попытается прервать 3-матчевую серию поражений в гостевой встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Банкеро (23), Г. Харрис (22), Картер (18 + 10 подборов + 5 потерь), Фульц (13 + 8 передач), Ф. Вагнер (13 + 7 передач) – старт; Бол (9 + 8 подборов), Саггс (8), Энтони (8), Айзек (5), Бамба (4), М. Вагнер (3).
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (22 + 7 подборов), Харден (15 + 6 передач), Мелтон (15), Харрис (11), Такер (6) – старт; Макси (19), Тайбулл (5), Харрелл (4), Милтон (4), Ньянг (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Paycom Center»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (30), Джейлен Уильямс (12), Дорт (12), К. Уильямс (9), Гидди (4) – старт; Джо (9), Уиггинс (3), Мускала (3), Дженг (3), Бэйзли (2), Мэнн (2).
- Атланта
- Янг (22 + 6 передач), Коллинз (15 + 8 подборов), Мюррэй (14), Капела (14 + 8 подборов), Богданович (11) – старт; Гриффин (5), Оконгву (4), Джонсон (2), А. Холидэй (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Макколлум (16 + 7 передач), Валанчюнас (9 + 7 подборов), Ингрэм (7), Мерфи (6), Джонс (4) – старт; Альварадо (7), Нэнс (4), Грэм (3), Маршалл (3), Эрнангомес (2).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Холидэй (18 + 5 потерь), Коннотон (14 + 7 подборов), Я. Адетокумбо (13 + 7 подборов + 8 потерь), Б. Лопес (5 + 4 блок-шота), Аллен (4) – старт; Миддлтон (10), Нвора (5), Инглс (2), Картер (0), Мэттьюз (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Шенгюн (19 + 7 подборов), Грин (12), Мартин (10 + 8 подборов), Гордон (5), Смит (1) – старт; Мэтьюз (6), Тэйт (6), Кристофер (4), Исон (3), Фернанду (2).
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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))
За две четверти - ноль!
Фила красиво скинула бревно😂
А что сделал Зак Клейман полезного? Отдал проявившего себя Грейсона Аллена за ничего, и очень сомнительно разменял Валанчюнаса. Про обоих говорили, что они попросят слишком большую зарплату, но не попросили ведь в своих новых клубах. Зато Адамсу отсыпали от души, он конечно не лишний в Гриззлис, но Валанчюнас ведь гораздо лучше него.
Я просто перед играми с ГСВ теперь всегда буду вспоминать эти идиотские трейды. Не знаю как титул, но в финал с Алленом и Валаном могли бы пробиться, на Западе тогда не было, да и сейчас нет явных фаворитов на титул.
Симмонс 2 фола,
Симмонс на скамейку.
Уважение оказано.
В этой паре единственный вопрос - кто на этом отрезке играет хуже
И я не болельщик Клипперс, но их офис среди лучших несколько лет подряд. Тренер конечно спорный, но тут и владелец скорее всего настаивал, собственно тренерам платят именно владельцы, они вне платёжки зарплат.
А у Мемфиса чужие локальные удачи почему то переписали на Клеймана, а плохие решения именно этого менеджера почему то принято замалчивать, или оправдывать.