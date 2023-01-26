Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

« » сыграет с лидером Западной конференции « ». « » попытается прервать 3-матчевую серию поражений в гостевой встрече с действующим чемпионом « ».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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