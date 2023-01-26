НБА. «Милуоки» сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Мемфис» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

«Милуоки» сыграет с лидером Западной конференции «Денвером». «Мемфис» попытается прервать 3-матчевую серию поражений в гостевой встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт». 

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Индиана 126:120 (46:29, 27:39, 29:23, 24:29)
Дата проведения
26 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча
Орландо
Банкеро (23), Г. Харрис (22), Картер (18 + 10 подборов + 5 потерь), Фульц (13 + 8 передач), Ф. Вагнер (13 + 7 передач) – старт; Бол (9 + 8 подборов), Саггс (8), Энтони (8), Айзек (5), Бамба (4), М. Вагнер (3).
Индиана
Тернер (22 + 13 подборов), Хилд (21), Макконнелл (17 + 8 передач), Дуарте (16 + 6 перехватов), Несмит (0) – старт; Матурин (26), Тэйлор (7), Джексон (6), Бриссетт (5), Куин (0).

Филадельфия – Бруклин 101:91 (3 четверть)
Дата проведения
26 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Эмбиид (22 + 7 подборов), Харден (15 + 6 передач), Мелтон (15), Харрис (11), Такер (6) – старт; Макси (19), Тайбулл (5), Харрелл (4), Милтон (4), Ньянг (0).
Бруклин
Ирвинг (21 + 8 передач), Клэкстон (20 + 9 подборов), Симмонс (8), О'Нил (8), Харрис (5) – старт; Сет Карри (22), Самнер (3), Уоррен (2), Ватанабе (2), М-ф Моррис (0).

Оклахома-Сити – Атланта 91:87 (3 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (30), Джейлен Уильямс (12), Дорт (12), К. Уильямс (9), Гидди (4) – старт; Джо (9), Уиггинс (3), Мускала (3), Дженг (3), Бэйзли (2), Мэнн (2).
Атланта
Янг (22 + 6 передач), Коллинз (15 + 8 подборов), Мюррэй (14), Капела (14 + 8 подборов), Богданович (11) – старт; Гриффин (5), Оконгву (4), Джонсон (2), А. Холидэй (0).

Новый Орлеан – Миннесота 61:71 (3 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча
Новый Орлеан
Макколлум (16 + 7 передач), Валанчюнас (9 + 7 подборов), Ингрэм (7), Мерфи (6), Джонс (4) – старт; Альварадо (7), Нэнс (4), Грэм (3), Маршалл (3), Эрнангомес (2).
Миннесота
Эдвардс (31), Расселл (12), Гобер (8 + 8 подборов), Андерсон (6), Макдэниэлс (3) – старт; Рид (4), Райан (3), Науэлл (2), Найт (2), Риверс (0).

Милуоки – Денвер 71:66 (3 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча
Милуоки
Холидэй (18 + 5 потерь), Коннотон (14 + 7 подборов), Я. Адетокумбо (13 + 7 подборов + 8 потерь), Б. Лопес (5 + 4 блок-шота), Аллен (4) – старт; Миддлтон (10), Нвора (5), Инглс (2), Картер (0), Мэттьюз (0).
Денвер
Гордон (14 + 9 подборов), Б. Браун (10), Чанчар (9), Ннаджи (6), К. Браун (5) – старт; Хайлэнд (11), Смит (8), Джордан (2), Грин (1), Рид (0).

Хьюстон – Вашингтон 68:61 (3 четверть)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча
Хьюстон
Шенгюн (19 + 7 подборов), Грин (12), Мартин (10 + 8 подборов), Гордон (5), Смит (1) – старт; Мэтьюз (6), Тэйт (6), Кристофер (4), Исон (3), Фернанду (2).
Вашингтон
Кузма (11 + 7 подборов), Бил (9), Кисперт (7), Райт (5), Гэффорд (4) – старт; Авдия (10), Бартон (8), Гудвин (3), Нанн (2), Гибсон (2), Кэри (0).

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
26 января, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Торонто
Дата проведения
26 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Портленд – Юта
Дата проведения
26 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Сан-Антонио
Дата проведения
26 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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41 комментарий

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starina1
Несмотря на текущий счет (минус 13 у Бруклина), Клэкстона надо поддержать - третью игру подряд на уровне играет. С Эмбиидом по большому счету справляется - всего пару раз Джоэль Николаса в дураках отставил. А сам Клэкстон уже видно, что его стали чаще заигрывать, свои шансы реализует.
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Daishi
Эмбиид отжигает, странно, что технаря не дали за такое празднование, сейчас за любой пук дают. А тут говорящие движения тазобедренной областью. :D
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FS19
Какая мерзость происходит в Милуоки. Празднуют какую-то ночь прайда. Все трансы и гомосекы повылазили.
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Daishi
Бен забил!! Все на Никольскую!

))
+1
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Evgeniy 72
Ответ Дмитрий Дмитриев
Гений Симмонс из Бруклина подтверждает свою зверскую полезность и результативность, За две четверти - ноль! Фила красиво скинула бревно😂
Думаю, что Бруклин будет согласен на любого соперника в ПО, но только не играть с Беном в Филадельфии.
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vufer
Ответ SlavaZelenograd
Окла поднажми- ка 💪
См мой ответ Локомотиву. он тебе предназначался
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vufer
Ответ vufer
Куча тупых фолов. Либо не собраны, либо наоборот, стоит задача проиграть.
упс, не тому ответил
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vufer
Ответ Lokomotiv__1992
Пока Волки одна из самых безнадёжных команд в Нба
Куча тупых фолов. Либо не собраны, либо наоборот, стоит задача проиграть.
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Lokomotiv__1992
Пока Волки одна из самых безнадёжных команд в Нба
0
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SlavaZelenograd
Окла поднажми- ка 💪
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Lokomotiv__1992
Ответ Fooler
Яннис хорош. Уже 6 потерь
Он разочарован что Никола не вышел )
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Дмитрий Дмитриев
Гений Симмонс из Бруклина подтверждает свою зверскую полезность и результативность,
За две четверти - ноль!
Фила красиво скинула бревно😂
+2
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Lokomotiv__1992
Валанчюнес поинтересней чем Гобер конечно) Гоберу надо в Китай там возможно и отработает свой контракт )
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Fooler
Яннис хорош. Уже 6 потерь
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starina1
Симмонс просто наглядное пособие на тему "Полная деградация баскетболиста в сжатые сроки". Должен хотя бы стараться против тех, кто об тебя ноги вытирал. Ан нет, бегает по площадке - один бросок за половину - и тот мимо.
+2
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starina1
Яннис на Николу настраивался, а тут не знамо кто вышел. Мяч у Грека просто валится из рук - 5 потерь за 8 минут. У всего третьего состава Денвера 4 потери.
+2
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Суперпупс
Ответ Evgeniy 72
Мемфис прогрессирует исключительно благодаря драфту и тренеру, а это вне юрисдикции Клеймана. Уоллес старый друг владельца, он его сместил с поста ГМ, но дал возможность драфтовать по своему усмотрению. Про Дженкинса писал, что владельца даже не интересовало мнение Клеймана, он его нашёл по рекомендации приятеля. А что сделал Зак Клейман полезного? Отдал проявившего себя Грейсона Аллена за ничего, и очень сомнительно разменял Валанчюнаса. Про обоих говорили, что они попросят слишком большую зарплату, но не попросили ведь в своих новых клубах. Зато Адамсу отсыпали от души, он конечно не лишний в Гриззлис, но Валанчюнас ведь гораздо лучше него. Я просто перед играми с ГСВ теперь всегда буду вспоминать эти идиотские трейды. Не знаю как титул, но в финал с Алленом и Валаном могли бы пробиться, на Западе тогда не было, да и сейчас нет явных фаворитов на титул.
Откуда ты все это берешь? про юрисдикцию, про совет Принса и т.д. Пруфы/ссылки есть? Насчет того что там юзеры спорта считали я хз, я так никогда не считал и в хистори у меня такого быть не может. Главное — результат команды, это и есть показатель работы менеджмента. У кого бы он совета ни спрашивал — если результат есть, менеджмент рабочий. Делегирование — не грех.
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Дмитрий Сологубов
Эмбиид офигевший.Прибежал под кольцо и Клекстона просто в грудь толкнул.А в прошлом сезоне не помню точно кого просто взял двумя руками за шиворот и выкинул из краски.И ничего ему судьи не свиснули.
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Evgeniy 72
Ответ Суперпупс
Я рассматриваю менеджмент в широком смысле, как управление, как организацию всего процесса. Поэтому тренер — это тоже менеджмент, его часть. А если "тренер спорный" — так а кто его нанял то? Или "не виновата я, он сам пришел"? Мне не интересны трейды в отрыве от целого, но я вижу что при меньших тратах Мемфис прогрессирует, а Клипперс — не сказал бы. Про заслуги и кто чего переписывает — мне не интересно, всей внутренней кухни я все равно не знаю и судить не могу. По итогам сезона отфиксируем еще лучше, кто чего достоин и у кого какой менеджмент.
Мемфис прогрессирует исключительно благодаря драфту и тренеру, а это вне юрисдикции Клеймана. Уоллес старый друг владельца, он его сместил с поста ГМ, но дал возможность драфтовать по своему усмотрению. Про Дженкинса писал, что владельца даже не интересовало мнение Клеймана, он его нашёл по рекомендации приятеля.
А что сделал Зак Клейман полезного? Отдал проявившего себя Грейсона Аллена за ничего, и очень сомнительно разменял Валанчюнаса. Про обоих говорили, что они попросят слишком большую зарплату, но не попросили ведь в своих новых клубах. Зато Адамсу отсыпали от души, он конечно не лишний в Гриззлис, но Валанчюнас ведь гораздо лучше него.
Я просто перед играми с ГСВ теперь всегда буду вспоминать эти идиотские трейды. Не знаю как титул, но в финал с Алленом и Валаном могли бы пробиться, на Западе тогда не было, да и сейчас нет явных фаворитов на титул.
0
-1
-1
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Дмитрий Сологубов
Симмонса держат Харден с Эмбиидом вдвоём.
Симмонс 2 фола,
Симмонс на скамейку.
Уважение оказано.
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JBa
Ответ Владимир Бакшеев
Ох, сколько матчей. Ребята, до Лейкерс, что можно посмотреть?
Оклу, либо ГС - Мемфис

В этой паре единственный вопрос - кто на этом отрезке играет хуже
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JBa
Денвер с составом из G лиги - любопытненько будет 💀💀💀
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Evgeniy 72
Ответ Суперпупс
Я рассматриваю менеджмент в широком смысле, как управление, как организацию всего процесса. Поэтому тренер — это тоже менеджмент, его часть. А если "тренер спорный" — так а кто его нанял то? Или "не виновата я, он сам пришел"? Мне не интересны трейды в отрыве от целого, но я вижу что при меньших тратах Мемфис прогрессирует, а Клипперс — не сказал бы. Про заслуги и кто чего переписывает — мне не интересно, всей внутренней кухни я все равно не знаю и судить не могу. По итогам сезона отфиксируем еще лучше, кто чего достоин и у кого какой менеджмент.
Ну я тебе привёл пример, что владелец Мемфиса нанял тренера Дженкинса по совету Принса, и мнение Клеймана его не интересовало вовсе. Кто выбирал Лю мне неизвестно, но думаю Балмер в таких вопросах также мог посвоевольничать. Известно доподлинно, что тренеров в Кавс назначает и увольняет Гилберт, в Сакраменто этим занимается лично Вивек, в Минни также владелец решал. В Оклахоме и в Филадельфии куча совладельцев, эти решают вопросы тренера также мимо офиса, но путем прений и голосования. Собственно ни один ГМ и не может назначить тренера, только рекомендовать. Зарплата тренера вне платёжки, и платят её именно владельцы. А у них свои капризы, и мнение юзеров Спортс им просто некогда читать. А ведь и мнение у этих самых юзеров Спортс непостоянное, в прошлом году Лю называли лучшим большинство.
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Суперпупс
Ответ Evgeniy 72
Назови плохие обмены Клипперс, трейд Джорджа не упоминай, без него не пришёл бы Кавай, и соответственно, ожиданий от ЛАК бы никаких не было. Практически без отдачи активов ЛАК постоянно усиляются, вот только звёзды хандрят, а всё заточено под них. И я не болельщик Клипперс, но их офис среди лучших несколько лет подряд. Тренер конечно спорный, но тут и владелец скорее всего настаивал, собственно тренерам платят именно владельцы, они вне платёжки зарплат. А у Мемфиса чужие локальные удачи почему то переписали на Клеймана, а плохие решения именно этого менеджера почему то принято замалчивать, или оправдывать.
Я рассматриваю менеджмент в широком смысле, как управление, как организацию всего процесса. Поэтому тренер — это тоже менеджмент, его часть. А если "тренер спорный" — так а кто его нанял то? Или "не виновата я, он сам пришел"? Мне не интересны трейды в отрыве от целого, но я вижу что при меньших тратах Мемфис прогрессирует, а Клипперс — не сказал бы. Про заслуги и кто чего переписывает — мне не интересно, всей внутренней кухни я все равно не знаю и судить не могу. По итогам сезона отфиксируем еще лучше, кто чего достоин и у кого какой менеджмент.
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Evgeniy 72
Ответ Суперпупс
так в том и проблема, что ты оцениваешь игроков чисто по ттх и думаешь что команда это просто сумма этих ттх. Черта с два, это не компьютерная игра. Я плотно следил за Клипперс прошлый сезон и начинал смотреть в этом — там безнадежно. Последний раз смотрел их в декабре — голяк. Ощущение что коллектив заперся в кладовке и бьется головой о стену. При том что к игрокам отношусь с симпатией, менеджмент у команды ужасен.
Назови плохие обмены Клипперс, трейд Джорджа не упоминай, без него не пришёл бы Кавай, и соответственно, ожиданий от ЛАК бы никаких не было. Практически без отдачи активов ЛАК постоянно усиляются, вот только звёзды хандрят, а всё заточено под них.
И я не болельщик Клипперс, но их офис среди лучших несколько лет подряд. Тренер конечно спорный, но тут и владелец скорее всего настаивал, собственно тренерам платят именно владельцы, они вне платёжки зарплат.
А у Мемфиса чужие локальные удачи почему то переписали на Клеймана, а плохие решения именно этого менеджера почему то принято замалчивать, или оправдывать.
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