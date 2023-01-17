Член Зала славы, эксперт снова неодобрительно высказался о «Лейкерс».

Во время эфира Эрни Джонсон прорекламировал последний матч сегодняшнего игрового дня «Лейкерс» – «Рокетс».

Джонсон: В Лос-Анджелесе играют «Лейкерс» и «Рокетс», вы можете посмотреть их по NBA TV.

Баркли: Ну только если вам совсем нечего делать и скучно, то да, можно, посмотреть. Это словно драка двух некрасивых девчонок. Всем все равно, кто победит.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 140:132.

Баркли ранее по ходу сезона уже высмеивал «озерников».

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