Чарльз Баркли – о матче «Лейкерс» – «Рокетс»: «Словно драка двух некрасивых девчонок. Всем все равно»
Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли снова неодобрительно высказался о «Лейкерс».
Во время эфира Эрни Джонсон прорекламировал последний матч сегодняшнего игрового дня НБА «Лейкерс» – «Рокетс».
Джонсон: В Лос-Анджелесе играют «Лейкерс» и «Рокетс», вы можете посмотреть их по NBA TV.
Баркли: Ну только если вам совсем нечего делать и скучно, то да, можно, посмотреть. Это словно драка двух некрасивых девчонок. Всем все равно, кто победит.
Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 140:132.
Баркли ранее по ходу сезона уже высмеивал «озерников».
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