Чарльз Баркли – о матче «Лейкерс» – «Рокетс»: «Словно драка двух некрасивых девчонок. Всем все равно»

Теги Хьюстон Лейкерс НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли снова неодобрительно высказался о «Лейкерс».

Во время эфира Эрни Джонсон прорекламировал последний матч сегодняшнего игрового дня НБА «Лейкерс» – «Рокетс».

Джонсон: В Лос-Анджелесе играют «Лейкерс» и «Рокетс», вы можете посмотреть их по NBA TV.

Баркли: Ну только если вам совсем нечего делать и скучно, то да, можно, посмотреть. Это словно драка двух некрасивых девчонок. Всем все равно, кто победит.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 140:132.

Баркли ранее по ходу сезона уже высмеивал «озерников».

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6 комментариев

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Mohnatiy
Да все женские единоборства построены на том, что все любят наблюдать за драками некрасивых девочек!
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Алексааандр
Если было все равно, то никто это не обсуждал
+1
-2
-1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ олси
Круто ты его на место поставил !
Баркли -идиот и ненавидпт Лейкерс и всю свою карьеру как завершил играть им был
+2
-7
-5
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олси
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Баркли становится как Скип.Твой Финикс тоже всем летит как фанера Заткнись уже
Круто ты его на место поставил !
+2
-1
+1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Баркли становится как Скип.Твой Финикс тоже всем летит как фанера
Заткнись уже
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркадий Байдерин
😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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