Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой

«Олимпиакос» оценивает варианты дальнейшего сотрудничества с главным тренером.

«Олимпиакос » проиграл 3 матча Евролиги подряд. В последней встрече греческий топ-клуб уступил «Валенсии» у себя дома.

Команда упала на 11-ю строчку в турнирной таблице (8-7) и вышла из зоны плей-ин.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, внутри организации ведется дискуссия по будущему коллектива под управлением Георгиоса Барцокаса . На данный момент рассматриваются все возможные варианты в отношении главного тренера команды.