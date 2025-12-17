Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
«Олимпиакос» оценивает варианты дальнейшего сотрудничества с главным тренером.
«Олимпиакос» проиграл 3 матча Евролиги подряд. В последней встрече греческий топ-клуб уступил «Валенсии» у себя дома.
Команда упала на 11-ю строчку в турнирной таблице (8-7) и вышла из зоны плей-ин.
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, внутри организации ведется дискуссия по будущему коллектива под управлением Георгиоса Барцокаса. На данный момент рассматриваются все возможные варианты в отношении главного тренера команды.
