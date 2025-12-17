«Хьюстон» получил исключение на сумму 12,5 миллиона долларов из-за потери Фреда Ванвлита

«Рокетс» получили исключение на сумму 12,5 млн долларов из-за травмы Ванвлита.

НБА предоставила «Хьюстону » право на использование исключения для травмированного игрока на сумму 12,5 миллиона долларов. Основанием стала тяжелая травма разыгрывающего Фреда Ванвлита , который выбыл до конца сезона.

Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки еще в сентябре, до начала тренировочного лагеря команды. Исключение дает «Рокетс» возможность подписать или приобрести баскетболиста с зарплатой, не превышающей эту сумму, чтобы частично компенсировать потерю ключевого игрока.

Однако клуб всего на 1,25 миллиона ниже жесткого потолка, что сильно ограничивает его возможности. Чтобы полноценно использовать это исключение, «Хьюстону» потребуется провести дополнительные обмены для разгрузки платежной ведомости.