Чарльз Баркли – о «Лейкерс»: «Облажались вчера, сегодня снова облажались»
Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли резюмировал выступление «Лейкерс» на старте сезона.
В первом матче сезона «Лейкерс» проиграли «Уорриорз», сегодня команда Леброна Джеймса уступила «Клипперс».
«Облажались вчера, сегодня снова облажались», – произнес Баркли.
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