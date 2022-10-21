Чарльз Баркли – о «Лейкерс»: «Облажались вчера, сегодня снова облажались»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли резюмировал выступление «Лейкерс» на старте сезона.

В первом матче сезона «Лейкерс» проиграли «Уорриорз», сегодня команда Леброна Джеймса уступила «Клипперс».

«Облажались вчера, сегодня снова облажались», – произнес Баркли.

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