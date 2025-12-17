  • Спортс
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области

Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области.

Согласно информации на официальном сайте Федерации баскетбола Самарской области, в ходе общего собрания, прошедшего в самарской УК «МТЛ Арена», было утверждено решение Ольги Артешиной сложить полномочия президента.

Единственным кандидатом и новым главой федерации стал действующий генеральный директор «Самары» Игорь Бочкарев.

«Наши основные задачи сформулированы в программе развития баскетбола в Самарской области, будем следовать ему, также уделяя внимание новым киберспортивным и адаптивным формам баскетбола», – заявил Бочкарев, представляя свою программу.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Федерации баскетбола Самарской области
Игорь Бочкарев
logoСамара
logoОльга Артешина
logoРФБ
logoЕдиная лига ВТБ
