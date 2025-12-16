0

Еврокубок. «Тренто» примет «Будучность», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим»

Сегодня пройдут три матча регулярного сезона Еврокубка.

«Тренто» встретится с «Будучностью», «Цедевита-Олимпия» примет «Хапоэль Иерусалим».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-3, Бахчешехир Турция – 7-3, Клуж Румыния – 5-5, Нептунас Литва – 5-5, Арис Греция – 5-5, Манреса Испания – 5-5, Венеция Италия – 4-6, Шленск Польша – 4-6, Гамбург Германия – 0-10.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 8-2, Бешикташ Турция – 8-2, Будучность Черногория – 7-3, Тюрк Телеком Турция – 7-3, Тренто Италия – 5-5, Ульм Германия – 4-6, Лондон Лайонс Великобритания – 4-6, Хемниц Германия – 4-6, Паниониос Греция – 2-8, Литкабелис Литва – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
