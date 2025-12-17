  • Спортс
Андрей Воронцевич о встрече с «Локо»: «Скоростной прорывной стиль, талантливые в игре один на один. Постараемся остановить»

Андрей Воронцевич рассказал о подготовке к принипиальному матчу.

«Зенит» примет «Локомотив-Кубань» в центральном матче недели Лиги ВТБ. Соседи по турнирной таблице идут с одинаковыми показателями побед и поражений – 10-5.

«Локомотив-Кубань» – это очень сильный соперник. Если не защищаться против них так, как надо, то будет непросто остановить их лидеров. Относимся к ним с почтением, но и свою работу при этом выполняем. На домашней площадке перед своим зрителем хочется побеждать всегда.

Дополнительную мотивацию искать никому не надо. 

[У «Локо»] быстрый баскетбол, агрессивный, с проходами. Очень много открытых бросков. Скоростной прорывной стиль. Бегут, бросают, а лидеры у них – с умением пройти и забросить, очень талантливые в игре один на один. Так что надо будет постараться их остановить», – поделился форвард Андрей Воронцевич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
