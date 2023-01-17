Леброн Джеймс обновил личный рекорд результативности в сезоне – 48 очков в победном матче с «Рокетс»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА видео Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник обновил личный рекорд результативности в сезоне-22/23.

В победном матче с «Рокетс» (140:132) Джеймс записал на свой счет 48 очков за 36 минут при 16 из 26 с игры.

В активе Леброна также 9 передач и 8 подборов в его третьем матче с 40 и более набранными очками после наступления 38-летия менее трех недель назад. «Лейкерс» удалось прервать серию из трех поражений.

4-кратный MVP НБА провел сотый матч с 40 очками в карьере, включая игры плей-офф. В четвертой четверти встречи Джеймс набрал 20 очков, реализовав 9 из 9 штрафных бросков.

Джеймс и его команда проводили второй матч за два дня. В воскресенье форвард стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки 38 000 очков за карьеру.

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11 комментариев

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Franco
дед в 2023 году набирает 35,5+9,7+8,5
20 лет прошло, а набирает больше чем в молодости)
+2
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Паскаль Шимбонда
Ответ Самый адовый Крикун
Там у всей команды 2 потери за матч, и при этом они умудрились до клатча с танкующим Хьюстоном доиграться. Обороны нет, щит безропотно отдали.
Думаю банально решили просто перебросать Хьюстон и все.. ведь до этого, после первых 10-12 матчей, стали показывать более сбалансированную игру, даже с топами, а сегодня подумали, раз это Хьюстон, то накидайте нам, сколько хотите, мы вам все равно больше закинем, как-то так)
+3
0
+3
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Vagant
Леброн в этих B2B матчах
- в среднем за матч 42/10/8 при 74 TS%
- когда он на площадке: +38 за 71 минуту
- когда он не на площадке : -31 за 25 минут
+3
0
+3
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krupin82
Годы над Королём не властны!
+3
0
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Самый адовый Крикун
Ответ Паскаль Шимбонда
315 очков до рекорда всех времен. И ни одной потери, что тоже очень круто)
Там у всей команды 2 потери за матч, и при этом они умудрились до клатча с танкующим Хьюстоном доиграться. Обороны нет, щит безропотно отдали.
+4
-2
+2
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Tim_My
Читерный дед)
+1
0
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Паскаль Шимбонда
315 очков до рекорда всех времен.
И ни одной потери, что тоже очень круто)
+7
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закрыт по беспределу
Король
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Артур Хайбрахманов
Дед не забыл выпить таблетки и трешка полетела.
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Sanan1908
Великий спортсмен конечно. 👑 представляю , что будет когда он выйдет на первое место 😌
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Stivi M.D.
Леброн через гоатство
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-1
+8
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