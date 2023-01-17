Звездный форвард «Лейкерс» в понедельник обновил личный рекорд результативности в сезоне-22/23.

В победном матче с «Рокетс» (140:132) Джеймс записал на свой счет 48 очков за 36 минут при 16 из 26 с игры.

В активе Леброна также 9 передач и 8 подборов в его третьем матче с 40 и более набранными очками после наступления 38-летия менее трех недель назад. «Лейкерс» удалось прервать серию из трех поражений.

4-кратный MVP НБА провел сотый матч с 40 очками в карьере, включая игры плей-офф. В четвертой четверти встречи Джеймс набрал 20 очков, реализовав 9 из 9 штрафных бросков.

Джеймс и его команда проводили второй матч за два дня. В воскресенье форвард стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки 38 000 очков за карьеру.

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