Леброн Джеймс обновил личный рекорд результативности в сезоне – 48 очков в победном матче с «Рокетс»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник обновил личный рекорд результативности в сезоне-22/23.
В победном матче с «Рокетс» (140:132) Джеймс записал на свой счет 48 очков за 36 минут при 16 из 26 с игры.
В активе Леброна также 9 передач и 8 подборов в его третьем матче с 40 и более набранными очками после наступления 38-летия менее трех недель назад. «Лейкерс» удалось прервать серию из трех поражений.
4-кратный MVP НБА провел сотый матч с 40 очками в карьере, включая игры плей-офф. В четвертой четверти встречи Джеймс набрал 20 очков, реализовав 9 из 9 штрафных бросков.
Джеймс и его команда проводили второй матч за два дня. В воскресенье форвард стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки 38 000 очков за карьеру.
20 лет прошло, а набирает больше чем в молодости)
- в среднем за матч 42/10/8 при 74 TS%
- когда он на площадке: +38 за 71 минуту
- когда он не на площадке : -31 за 25 минут
И ни одной потери, что тоже очень круто)