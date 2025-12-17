Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо», УГМК сыграет с «Нефтяником»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

«Самара» примет московское «Динамо». УГМК сыграет с «Нефтяником ». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Самара – Динамо Москва 17 декабря . 14.00 УГМК – Нефтяник 17 декабря . 17.00 Положение команд : УГМК – 13-0, Динамо Курск – 12-2, Надежда – 10-4, Ника – 10-4, МБА – 8-6, Спарта энд К – 7-6, Динамо Москва – 6-7, Енисей – 5-9, Динамо Новосибирск – 3-11, Энергия 2-10, Нефтяник – 2-10, Самара – 2-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.