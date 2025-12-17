Форвард «Мемфиса» Джон Кончар выбыл на несколько недель из-за травмы большого пальца руки

Форвард «Мемфиса» Джон Кончар пропустит как минимум три недели.

«Мемфис » официально объявил, что форвард Джон Кончар успешно перенес операцию по восстановлению разорванной локтевой коллатеральной связки большого пальца левой руки.

При этом клуб не назвал точных сроков возвращения – лишь отметил, что игрок пропустит как минимум три недели.

Кончар получил травму 8 декабря в игре против «Портленда». 29-летний баскетболист смог доиграть тот матч до конца, набрав 2 очка, сделав 3 подбора и 3 перехвата за 17 минут.