Форвард «Мемфиса» Джон Кончар выбыл на несколько недель из-за травмы большого пальца руки

Форвард «Мемфиса» Джон Кончар пропустит как минимум три недели.

«Мемфис» официально объявил, что форвард Джон Кончар успешно перенес операцию по восстановлению разорванной локтевой коллатеральной связки большого пальца левой руки.

При этом клуб не назвал точных сроков возвращения – лишь отметил, что игрок пропустит как минимум три недели.

Кончар получил травму 8 декабря в игре против «Портленда». 29-летний баскетболист смог доиграть тот матч до конца, набрав 2 очка, сделав 3 подбора и 3 перехвата за 17 минут.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Мемфиса»
