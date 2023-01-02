Разыгрывающий « » вспомнил о том, как переходил из санкт-петербургского « » в « » в 2012 году.

Беверли подписал 3-летний контракт со «Спартаком» на 3 миллиона долларов, но после перехода в «Рокетс» ему пришлось выплатить 1,4 миллиона российской команде.

«Мне пришлось заплатить. У меня в контракте была прописана соответсвующая опция.

Мне кажется, в то время в НБА на выкуп отводилось всего 250 тысяч долларов. Но тогда мне было 22 года, я не разбирался в деловой стороне вопроса. Подумал: «Они могут заплатить 1,6 миллиона долларов, в НБА есть такие деньги».

Мой агент говорит мне: «Нет, они могут заплатить только 250 тысяч долларов». И вот я смотрю на него и произношу: «Итак, кто же заплатит остальные 1,4 миллиона долларов?». Он отвечает: «Ты».

Я тогда был игроком НБА и жил с мамой. Моя мама собиралась на маникюр, а я на тренировку в свою команду НБА. Я возвращался домой и спрашивал: «Эй, что у нас сегодня на ужин?» Такой была моя жизнь, мои первые пару лет в НБА», – признался Беверли.

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