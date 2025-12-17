  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Если ты один из лучших игроков лиги, тебе не нужно гоняться за чемпионскими перстнями». Байрон Скотт раскритиковал решение Кевина Дюрэнта перейти в «Хьюстон»
0

«Если ты один из лучших игроков лиги, тебе не нужно гоняться за чемпионскими перстнями». Байрон Скотт раскритиковал решение Кевина Дюрэнта перейти в «Хьюстон»

Байрон Скотт резко высказался о переходе Кевина Дюрэнта в «Рокетс».

Бывший тренер НБА Байрон Скотт критически высказался о решении Кевина Дюрэнта перейти в «Хьюстон», подчеркнув, что великие игроки не должны «гоняться» за чемпионскими перстнями.

«Знаете что? Я большой поклонник Кевина Дюрэнта. Действительно большой. Но если ты один из лучших игроков лиги, тебе не нужно гоняться за чемпионскими перстнями. Ты не начинаешь переходить в другие команды, пытаясь заполучить тот самый заветный чемпионский перстень, которого у тебя не было уже несколько лет. А у Кевина перстень есть – он играл за «Голден Стэйт», так что перстень у него уже есть, понимаете?

Но на месте «Хьюстона», я бы тоже заключил эту сделку. При этом мне бы хотелось, чтобы он где‑то обосновался и просто сказал: «Слушайте, это мой дом, и я собираюсь выиграть здесь с тем, что у меня есть», – заявил Скотт в интервью Брэндону «Scoop B» Робинсону.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Scoop B
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoХьюстон
Байрон Скотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
вчера, 06:47Видео
«Кто займет место Карри и Дюрэнта?» Нэйт Робинсон считает, что в ближайшие пять лет в НБА не будет американского MVP
14 декабря, 14:11
Кевин Дюрэнт о Купере Флэгге: «Видно, что он наконец начал во всем разбираться. Мне нравится его игра»
7 декабря, 12:20
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» играет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
37 минут назадLive
Адам Сильвер о Крисе Поле: «Хотел бы, чтобы он достойно завершил карьеру»
38 минут назад
Будущее Беннедикта Матурина в «Индиане» остается под вопросом
сегодня, 14:04
«Хьюстон» получил исключение на сумму 12,5 миллиона долларов из-за потери Фреда Ванвлита
сегодня, 13:46
Зак Лавин выбыл на неделю из-за растяжения связок голеностопа
сегодня, 13:30
Андрей Воронцевич о встрече с «Локо»: «Скоростной прорывной стиль, талантливые в игре один на один. Постараемся остановить»
сегодня, 11:59
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 11:46
Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
сегодня, 11:46
Карл-Энтони Таунс о призовых Кубка НБА: «У меня детский образовательный проект в Доминикане»
сегодня, 11:15
Остин Риверс: «Джа Морэнту надо уходить из «Мемфиса». Ему не стоит быть лучшим игроком команды»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
27 минут назад
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
54 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК играет с «Нефтяником»
сегодня, 14:04Live
Форвард «Мемфиса» Джон Кончар выбыл на несколько недель из-за травмы большого пальца руки
сегодня, 13:14
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
сегодня, 11:46
Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
сегодня, 11:30
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
сегодня, 08:45
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21