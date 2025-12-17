«Если ты один из лучших игроков лиги, тебе не нужно гоняться за чемпионскими перстнями». Байрон Скотт раскритиковал решение Кевина Дюрэнта перейти в «Хьюстон»
Бывший тренер НБА Байрон Скотт критически высказался о решении Кевина Дюрэнта перейти в «Хьюстон», подчеркнув, что великие игроки не должны «гоняться» за чемпионскими перстнями.
«Знаете что? Я большой поклонник Кевина Дюрэнта. Действительно большой. Но если ты один из лучших игроков лиги, тебе не нужно гоняться за чемпионскими перстнями. Ты не начинаешь переходить в другие команды, пытаясь заполучить тот самый заветный чемпионский перстень, которого у тебя не было уже несколько лет. А у Кевина перстень есть – он играл за «Голден Стэйт», так что перстень у него уже есть, понимаете?
Но на месте «Хьюстона», я бы тоже заключил эту сделку. При этом мне бы хотелось, чтобы он где‑то обосновался и просто сказал: «Слушайте, это мой дом, и я собираюсь выиграть здесь с тем, что у меня есть», – заявил Скотт в интервью Брэндону «Scoop B» Робинсону.