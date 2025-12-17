Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
Adidas упрочил связи с немецким баскетболом.
Германия укрепила свое положение на мировой баскетбольной арене, в числе последних побед – чемпионат мира-2023 и Евробаскет-2025. Adidas решил активизировать свою работу на немецком рынке и подписал долгосрочное партнерское соглашение с федерацией баскетбола Германии.
Ключевыми частями сотрудничества являются крупные индивидуальные соглашения братьев Вагнеров (Мо и Франца) и сестер Сабалли (Сату и Ньяры). Партнерство затронет 23 мужские и женские национальные команды на взрослом, молодежном и параспортивном уровне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Деполы
