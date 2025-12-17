Будущее Беннедикта Матурина в «Индиане» остается под вопросом

Руководство «Индианы» приближается к решению по Беннедикту Матурину.

Будущее защитника Беннедикта Матурина в «Индиане» остается под вопросом. После того как в октябре стороны не смогли договориться о досрочном продлении контракта, игрок демонстрирует лучший сезон в карьере, набирая в среднем 20,1 очка за матч.

Как отмечает инсайдер ESPN Бобби Маркс, теперь руководство «Пэйсерс» должно решить – сохранить игрока до лета или рассмотреть варианты обмена. При первом варианте баскетболист станет ограниченно свободного агента и «Индиана» будет иметь право повторить любое предложение, которое игрок получит от других клубов в межсезонье.

В финансовом плане «Пэйсерс» сохраняют гибкость. По прогнозам, в следующем сезоне клуб окажется примерно на 16 миллионов долларов ниже порога налога на роскошь – без учета потенциального выбора в лотерее драфта.

