Зак Лавин выбыл на неделю из-за растяжения связок голеностопа

Форвард «Сакраменто» избежал серьезной травмы и пропустит только одну неделю.

Форвард «Сакраменто » Зак Лавин получил незначительное растяжение связок левого голеностопа. 30-летний баскетболист получил повреждение в матче с «Миннесотой» , в котором он отыграл всего 16 минут перед тем, как покинуть площадку.

В текущем сезоне Лавин набирает в среднем 20,2 очка, 3 подбора и 2,3 передачи за игру.

«Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь». «Милуоки» интересуется Заком Лавином и Джерами Грантом