0

Зак Лавин выбыл на неделю из-за растяжения связок голеностопа

Форвард «Сакраменто» избежал серьезной травмы и пропустит только одну неделю.

Форвард «Сакраменто» Зак Лавин получил незначительное растяжение связок левого голеностопа. 30-летний баскетболист получил повреждение в матче с «Миннесотой», в котором он отыграл всего 16 минут перед тем, как покинуть площадку.

В текущем сезоне Лавин набирает в среднем 20,2 очка, 3 подбора и 2,3 передачи за игру.

«Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь». «Милуоки» интересуется Заком Лавином и Джерами Грантом

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница репортера Шона Каннингема в соцсети Х
logoСакраменто
травмы
logoЗак Лавин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь». «Милуоки» интересуется Заком Лавином и Джерами Грантом
вчера, 18:55
Джейк Фишер: «Торонто» проявляет интерес к Домантасу Сабонису и Энтони Дэвису»
вчера, 18:12
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
15 декабря, 11:42
Главные новости
Андрей Воронцевич о встрече с «Локо»: «Скоростной прорывной стиль, талантливые в игре один на один. Постараемся остановить»
сегодня, 11:59
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 11:46
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 07:49
Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
сегодня, 11:46
Карл-Энтони Таунс о призовых Кубка НБА: «У меня детский образовательный проект в Доминикане»
сегодня, 11:15
Остин Риверс: «Джа Морэнту надо уходить из «Мемфиса». Ему не стоит быть лучшим игроком команды»
сегодня, 10:59
Норман Пауэлл: «Злость к фронт-офису «Клипперс» заменила стремление доказать что-то другим игрокам»
сегодня, 10:37
Джейлен Брансон: «Без Ануноби, Колека, Кларксона и Робинсона у нас ни черта бы не получилось»
сегодня, 10:15
Джефф Тиг: «Кейд Каннингем – первый в гонке за MVP. У него в команде нет других звезд»
сегодня, 09:57
Майк Браун о Кубке НБА: «С определенного момента давление в каждом матче, если хочешь показать, чего ты реально стоишь»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Мемфиса» Джон Кончар выбыл на несколько недель из-за травмы большого пальца руки
17 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК сыграет с «Нефтяником»
29 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
сегодня, 11:46
Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
сегодня, 11:30
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
сегодня, 08:45
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
вчера, 17:59