Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.

Литовский «Жальгирис» примет турецкий «Анадолу Эфес». Сербский «Партизан» встретится с итальянским «Виртусом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 12-4, Валенсия Испания – 11-5, Барселона Испания – 11-5, Панатинаикос Греция – 10-6, Фенербахче Турция – 9-6, Монако – 9-6, Жальгирис Литва – 9-6, Црвена Звезда Сербия – 9-7, Реал Испания – 9-7, Олимпиакос Греция – 8-7, Милан Италия – 9-7, Виртус Италия – 7-8, Партизан Сербия – 6-9, Дубай ОАЭ – 7-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-10, Бавария Германия – 5-10, Баскония Испания – 5-10, Анадолу Эфес Турция – 5-10, Париж Франция – 5-11, Виллербан Франция – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
