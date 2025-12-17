0

Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»

Сегодня пройдет один матч в рамках Winline Basket Cup.

Сербская «Мега» встретится с российской «Пармой».

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Мега – Парма

17 декабря. 21.00

Положение команд: Мега – 2-0, ЦСКА – 1-1, Бетсити Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.

Группа Б

Положение командУНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoМега
logoWinline Basket Cup
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
24 минуты назад
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
29 минут назад
Лука Дончич купил игрокам и персоналу «Лейкерс» более 100 электровелосипедов на Рождество
38 минут назадВидео
Джейлен Брансон: «Восток сильнее, чем его представляют»
49 минут назад
Девин Васселл и Алекс Карузо – авторы лучших моментов матчей Кубка НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 07:09Видео
Кубок НБА. Финал. 28 очков Ануноби помогли «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио»
сегодня, 04:09
О Джи Ануноби: «Мы испытали себя в бою, и это подготовит нас к плей-офф»
сегодня, 06:38
«Извините, я кое-кого потерял сегодня». Виктор Вембаньяма узнал о смерти бабушки в день финала Кубка НБА
сегодня, 06:26
Грабители похитили сумочки на 60 тысяч долларов из дома Сабрины Ионеску
сегодня, 06:15
Стив Керр о письме Лэйкоба фанату: «Все расстроены. Мы с Джо поддерживаем друг друга на 100 процентов»
сегодня, 05:59
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо», УГМК сыграет с «Нефтяником»
6 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
14 минут назад
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
вчера, 17:59
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»
вчера, 17:49
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
вчера, 16:00
Патрик Беверли официально стал игроком ПАОКа
вчера, 15:38Фото