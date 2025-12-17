Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
Сегодня пройдет один матч в рамках Winline Basket Cup.
Сербская «Мега» встретится с российской «Пармой».
Групповой этап
Группа А
Мега – Парма
17 декабря. 21.00
Положение команд: Мега – 2-0, ЦСКА – 1-1, Бетсити Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.
Группа Б
Положение команд: УНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
