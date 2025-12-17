Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»

Сегодня пройдет один матч в рамках Winline Basket Cup.

Сербская «Мега» встретится с российской «Пармой». Winline Basket Cup Групповой этап Группа А Мега – Парма 17 декабря . 21.00 Положение команд : Мега – 2-0, ЦСКА – 1-1, Бетсити Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2. Группа Б Положение команд : УНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.