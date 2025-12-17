0

Адам Сильвер о Крисе Поле: «Хотел бы, чтобы он достойно завершил карьеру»

Адам Сильвер отреагировал на решение «Клипперс» расстаться с Крисом Полом.

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал неожиданное решение «Клипперс» расстаться с будущим членом Зала славы Крисом Полом.

«Я общался и с Крисом, и со Стивом Балмером, но, честно говоря, не на эту тему. Скорее всего, я уже спал, когда пришло оповещение о случившемся. Скажу лишь, что был огорчен – за всех вовлеченных в эту ситуацию.

Я всегда восхищался лидерскими качествами Пола. У него двенадцать участий в Матче всех звезд. Сейчас, кажется, его 21‑й сезон в лиге. Мне бы очень хотелось, чтобы Крис доиграл сезон в другой команде – ведь он уже объявил, что этот сезон станет для него последним. Я бы хотел, чтобы он достойно завершил карьеру», – заявил Сильвер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети Х
logoКрис Пол
logoСтив Балмер
logoНБА
logoАдам Сильвер
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мы их просто выносили». Напряженность между Крисом Полом и «Клипперс» возникла после того, как он стал лидером второго состава, который регулярно обыгрывал основной
вчера, 21:15
Крис Пол пытался оспорить решение «Клипперс», пригласив в номер Брука Лопеса
вчера, 16:41
Кавай Ленард об отстранении Криса Пола: «Я не имел к этому решению никакого отношения. Я даже не знал, что происходит»
вчера, 05:15
Главные новости
Будущее Беннедикта Матурина в «Индиане» остается под вопросом
28 минут назад
«Хьюстон» получил исключение на сумму 12,5 миллиона долларов из-за потери Фреда Ванвлита
46 минут назад
Зак Лавин выбыл на неделю из-за растяжения связок голеностопа
сегодня, 13:30
Андрей Воронцевич о встрече с «Локо»: «Скоростной прорывной стиль, талантливые в игре один на один. Постараемся остановить»
сегодня, 11:59
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 11:46
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 07:49
Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
сегодня, 11:46
Карл-Энтони Таунс о призовых Кубка НБА: «У меня детский образовательный проект в Доминикане»
сегодня, 11:15
Остин Риверс: «Джа Морэнту надо уходить из «Мемфиса». Ему не стоит быть лучшим игроком команды»
сегодня, 10:59
Норман Пауэлл: «Злость к фронт-офису «Клипперс» заменила стремление доказать что-то другим игрокам»
сегодня, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
17 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК играет с «Нефтяником»
28 минут назадLive
Форвард «Мемфиса» Джон Кончар выбыл на несколько недель из-за травмы большого пальца руки
сегодня, 13:14
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
сегодня, 11:46
Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
сегодня, 11:30
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
сегодня, 08:45
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14