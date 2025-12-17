Адам Сильвер о Крисе Поле: «Хотел бы, чтобы он достойно завершил карьеру»

Адам Сильвер отреагировал на решение «Клипперс» расстаться с Крисом Полом.

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал неожиданное решение «Клипперс » расстаться с будущим членом Зала славы Крисом Полом .

«Я общался и с Крисом, и со Стивом Балмером , но, честно говоря, не на эту тему. Скорее всего, я уже спал, когда пришло оповещение о случившемся. Скажу лишь, что был огорчен – за всех вовлеченных в эту ситуацию.

Я всегда восхищался лидерскими качествами Пола. У него двенадцать участий в Матче всех звезд. Сейчас, кажется, его 21‑й сезон в лиге. Мне бы очень хотелось, чтобы Крис доиграл сезон в другой команде – ведь он уже объявил, что этот сезон станет для него последним. Я бы хотел, чтобы он достойно завершил карьеру», – заявил Сильвер.