Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного сезона Еврокубка.

«Тюрк Телеком» встретится с «Бурком». «Лондон Лайонс» примут «Бешикташ».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-2, Бахчешехир Турция – 7-3, Цедевита-Олимпия Словения – 7-4, Клуж Румыния – 5-5, Нептунас Литва – 5-5, Арис Греция – 5-5, Манреса Испания – 5-5, Венеция Италия – 4-6, Шленск Польша – 4-6, Гамбург Германия – 0-10.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 8-2, Бешикташ Турция – 8-2, Тюрк Телеком Турция – 7-3, Будучность Черногория – 7-4, Тренто Италия – 6-5, Хемниц Германия – 5-6, Ульм Германия – 4-6, Лондон Лайонс Великобритания – 4-6, Паниониос Греция – 2-8, Литкабелис Литва – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
