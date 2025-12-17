Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области

Игорь Бочкарев будет курировать баскетбол в Самарской области.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», нынешний генеральный директор «Самары» Игорь Бочкарев является единственным претендентом на пост президента Федерации баскетбола Самарской области.

На общем собрании организации 17 декабря будет принята досрочная отставка по собственному желанию Ольги Артешиной, занимавшей эту должность последний год. После чего будет назначен новый президент.

Бочкарев возглавил «Самару» весной в процессе реорганизации клуба. На данный момент команда идет в чемпионате России с результатом 0-14.