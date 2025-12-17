  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
0

Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области

Игорь Бочкарев будет курировать баскетбол в Самарской области.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», нынешний генеральный директор «Самары» Игорь Бочкарев является единственным претендентом на пост президента Федерации баскетбола Самарской области.

На общем собрании организации 17 декабря будет принята досрочная отставка по собственному желанию Ольги Артешиной, занимавшей эту должность последний год. После чего будет назначен новый президент.

Бочкарев возглавил «Самару» весной в процессе реорганизации клуба. На данный момент команда идет в чемпионате России с результатом 0-14.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Игорь Бочкарев
logoОльга Артешина
logoЕдиная лига ВТБ
logoРФБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14
Единая лига ВТБ. УНИКС разобрался с МБА-МАИ
вчера, 17:51
Главные новости
О Джи Ануноби: «Мы испытали себя в бою, и это подготовит нас к плей-офф»
21 минуту назад
«Извините, я кое-кого потерял сегодня». Виктор Вембаньяма узнал о смерти бабушки в день финала Кубка НБА
33 минуты назад
Грабители похитили сумочки на 60 тысяч долларов из дома Сабрины Ионеску
44 минуты назад
Стив Керр о письме Лэйкоба фанату: «Все расстроены. Мы с Джо поддерживаем друг друга на 100 процентов»
сегодня, 05:59
Эргин Атаман: «10 тысяч невежественных турков пели оскорбительные песни в сторону моей 87-летней матери»
сегодня, 05:48
Адам Сильвер по поводу новых клубов НБА: «Определимся в 2026 году»
сегодня, 05:34
Дирк Новицки: «О Джи Ануноби связывался со мной в прошлом году, чтобы узнать больше по поводу бросковой техники»
сегодня, 05:25Видео
53 очка на двоих от О Джи Ануноби и Джейлена Брансона помогли «Никс» выиграть Кубок НБА
сегодня, 05:08Видео
Джейлен Брансон стал MVP Кубка НБА
сегодня, 04:53Видео
Адам Сильвер о европейском проекте: «В январе начнем серьезные разговоры с заинтересованными лицами»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
вчера, 17:59
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»
вчера, 17:49
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
вчера, 16:00
Патрик Беверли официально стал игроком ПАОКа
вчера, 15:38Фото
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Гэйбом Макглотеном
вчера, 15:01
«Сарагоса» расторгла контракт с Эриком Стивенсоном по обоюдному соглашению сторон
вчера, 14:33
Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Сдаваться не собираемся, едем давать бой»
вчера, 13:25