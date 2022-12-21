Дрэймонд Грин и «Лейкерс» – в рождественской версии Shaqtin’ A Fool

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Телеведущий Шакил О’Нил с коллегами представили рождественскую версию рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.

Героями эпизода стали Алекс Карузо («Буллс»), Дрэймонд Грин («Уорриорз»), игроки «Пеликанс» и «Джаз», а также «Лейкерс».

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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