Телеведущий Шакил О’Нил с коллегами представили рождественскую версию рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.

Героями эпизода стали («Буллс»), («Уорриорз»), игроки «Пеликанс» и «Джаз», а также « ».

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча