Дрэймонд Грин и «Лейкерс» – в рождественской версии Shaqtin’ A Fool
Телеведущий Шакил О’Нил с коллегами представили рождественскую версию рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.
Героями эпизода стали Алекс Карузо («Буллс»), Дрэймонд Грин («Уорриорз»), игроки «Пеликанс» и «Джаз», а также «Лейкерс».
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча
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