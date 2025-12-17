Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»

Главный тренер «Пармы» поделился планами команды на матч против сербской «Меги».

Главный тренер «Бетсити Пармы » Евгений Пашутин перед матчем группового этапа Winline Basket Cup против сербской «Меги» дал оценку сопернику и обозначил ключевые задачи своей команды.

«Мега» – серьезная команда, обыграла ЦСКА и «Локомотив ». Команда молодая, играет дисциплинированно, собраны лучшие таланты из Европы, как раз играет 2006-2005 год. Все ребята с хорошим броском, грамотные, играют дисциплинированный в баскетбол, ну и, конечно, за счет роста, за счет размера идут на подбор, подбирают много мячей, после подбора еще или добивают, или возвращают на периметр.

Наша задача контролировать игру, играть от защиты, как мы играли с «Локомотивом», не давать свободно атаковать изнутри, контролировать подбор и снайперов, играть самоотверженно, бороться за каждый мяч и очень важно также контролировать ритм игры», – заявил Пашутин.