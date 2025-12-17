  • Спортс
  • Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»

Главный тренер «Пармы» поделился планами команды на матч против сербской «Меги».

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин перед матчем группового этапа Winline Basket Cup против сербской «Меги» дал оценку сопернику и обозначил ключевые задачи своей команды.

«Мега» – серьезная команда, обыграла ЦСКА и «Локомотив». Команда молодая, играет дисциплинированно, собраны лучшие таланты из Европы, как раз играет 2006-2005 год. Все ребята с хорошим броском, грамотные, играют дисциплинированный в баскетбол, ну и, конечно, за счет роста, за счет размера идут на подбор, подбирают много мячей, после подбора еще или добивают, или возвращают на периметр.

Наша задача контролировать игру, играть от защиты, как мы играли с «Локомотивом», не давать свободно атаковать изнутри, контролировать подбор и снайперов, играть самоотверженно, бороться за каждый мяч и очень важно также контролировать ритм игры», – заявил Пашутин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Winline Basket Cup
