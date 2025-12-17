Карл-Энтони Таунс о призовых Кубка НБА: «У меня детский образовательный проект в Доминикане»

Карл-Энтони Таунс отреагировал на победу в Кубке НБА.

«Никс» победили «Сперс» в финале Кубка НБА. Игроки и тренеры получили призовые за первое место в турнире (порядка 500 тысяч для игроков).

«Я, скорее всего, отправлю деньги на благотворительность. У меня есть проект в Доминикане с Go Sports. Образование для детей и помощь в будущей карьере.

Сегодня наслаждаемся этими моментами. Есть повод для праздника.

Поздравления Митчеллу Робинсону. Чертовски успешный рабочий день.

Мы выполнили план на матч. Тайлер Колек, Джордан Кларксон внесли значимый вклад. Ариэль Хукпорти вышел и был полезным. Они задали планку игры для игроков старта», – рассказал центровой Карл-Энтони Таунс .