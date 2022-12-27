Александр Дубовицкий: «Харден не смог прижиться в «Бруклине» исключительно из-за своего эго»

Ведущий «Взял мяч» Александр Дубовицкий считает, что защитник «Филадельфии» может остаться без команды по окончании нынешнего сезона.

«У Расселла Уэстбрука была его организация «Оклахома», где он вырос во франчайза, «выжил» всех. У Джеймса Хардена так же. Так сложились обстоятельства, что « » стал его клубом. Игроки начинают переходить в другие команды и не могут прижиться из-за своего эго. Уэстбрук не может прижиться в « » из-за своего эго. Харден не смог прижиться в « » исключительно из-за своего эго.

Сейчас у него возникают проблемы в «Филе», наверное, тоже из-за конфликта интересов. Он никому вообще не нужен, потому что он никак не перестроится, будет играть в тот же баскетбол. Какой команде нужен баскетболист, который не может демонстрировать свои качества, которые он демонстрировал пару лет назад?» – заявил Дубовицкий в эфире «Взял мяч Live».

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