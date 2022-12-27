Александр Дубовицкий: «Харден не смог прижиться в «Бруклине» исключительно из-за своего эго»

Теги Хьюстон Лейкерс Бруклин Филадельфия НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Баскетбол

Ведущий «Взял мяч» Александр Дубовицкий считает, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден может остаться без команды по окончании нынешнего сезона.

«У Расселла Уэстбрука была его организация «Оклахома», где он вырос во франчайза, «выжил» всех. У Джеймса Хардена так же. Так сложились обстоятельства, что «Хьюстон» стал его клубом. Игроки начинают переходить в другие команды и не могут прижиться из-за своего эго. Уэстбрук не может прижиться в «Лейкерс» из-за своего эго. Харден не смог прижиться в «Бруклине» исключительно из-за своего эго.

Сейчас у него возникают проблемы в «Филе», наверное, тоже из-за конфликта интересов. Он никому вообще не нужен, потому что он никак не перестроится, будет играть в тот же баскетбол. Какой команде нужен баскетболист, который не может демонстрировать свои качества, которые он демонстрировал пару лет назад?» – заявил Дубовицкий в эфире «Взял мяч Live».

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6 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
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Ответ AaaaRrrr
Вестбрук вполне себе прижился как в Хьюстоне так и в Вашингтоне, спокойно отдавая мяч в руки партнерам если это нужно было. И о каких вообще проблемах Хардена в 76 идет речь? О единственном взбросе на счет Хьюстона? Сомнительная у вас реклама какая-то)
Наверное он просто глорик Голден Стейт
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AaaaRrrr
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Вестбрук вполне себе прижился как в Хьюстоне так и в Вашингтоне, спокойно отдавая мяч в руки партнерам если это нужно было. И о каких вообще проблемах Хардена в 76 идет речь? О единственном взбросе на счет Хьюстона? Сомнительная у вас реклама какая-то)
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noke
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Ясен пень. У чувак был неиллюзорный шанс на титул с Крисом Полом. Но он предпочёл его слить, чтобы не иметь дело с более сильной личностью. У него был шанс на титул с Дюрантом, но он предпочёл сбежать из под тени более сильного игрока. Эмбиида он в итоге тоже не потянет. Уж Фила-то в любом случае место, команда и феод Джоэля.
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Be1983kot18leta@gmail.com
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А Регина Дубовицкая там никаких мнений не высказала про Дюранта 🙈?
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Made-in-Russia
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У Хардена проблемы в Филе?
И это после их текущей серии побед и вброса про возвращение в Хьюстон? Интересно.
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reneremy13@icloud.com
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Харден прохавал что хочет играть с эмбидом вот и все
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