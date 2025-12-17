«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
«Буллз» получили исключение на сумму 2,7 млн долларов из-за травмы Ноа Эссанга.
«Чикаго» получил право на использование исключения для травмированного игрока на сумму около 2,7 миллиона долларов. Основанием стала травма молодого форварда Ноа Эссанга, который перенес операцию на плече и выбыл до конца сезона.
Исключение, равное половине зарплаты травмированного игрока, дает «Буллз» возможность подписать или приобрести баскетболиста с зарплатой, не превышающей эту сумму.
