Кавай Ленард снова выбыл из строя. У звезды «Клипперс» растяжение голеностопа
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустит матч с «Уорриорз» в среду из-за растяжения правого голеностопного сустава.
Ленард получил травму во время матча с «Ютой» в понедельник, когда делал блок-шот и неудачно приземлился.
Кавай вернулся в строй на прошлой неделе, пропустив 12 матчей из-за проблем с коленом. После камбека 2-кратный MVP финальных серий отыграл лишь в трех встречах.
Другая звезда «Клипперс» Пол Джордж также не выйдет на площадку против действующих чемпионов из-за повреждения подколенного сухожилия.
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