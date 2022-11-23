Звездный форвард пропустит матч с «Уорриорз» в среду из-за растяжения правого голеностопного сустава.

Ленард получил травму во время матча с «Ютой» в понедельник, когда делал блок-шот и неудачно приземлился.

Кавай вернулся в строй на прошлой неделе, пропустив 12 матчей из-за проблем с коленом. После камбека 2-кратный MVP финальных серий отыграл лишь в трех встречах.

Другая звезда «Клипперс» Пол Джордж также не выйдет на площадку против действующих чемпионов из-за повреждения подколенного сухожилия.

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете