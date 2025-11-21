Пол Пирс: Кобе Брайант никогда не был лицом НБА.

Легенда «Бостона » Пол Пирс заявил, что в 2000‑х годах Кобе Брайант так и не стал настоящим «лицом НБА », несмотря на все свои достижения.

«Кобе никогда не был именно «лицом НБА». Понимаете? Сначала был Джордан , а потом, если подумать, Кобе был слишком молод, когда Майкл ушел.

Можно сказать, что «лицом лиги» был Шак [Шакил О ′Нил] или даже Айверсон в течение года-двух», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.