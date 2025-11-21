Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
Легенда «Бостона» Пол Пирс заявил, что в 2000‑х годах Кобе Брайант так и не стал настоящим «лицом НБА», несмотря на все свои достижения.
«Кобе никогда не был именно «лицом НБА». Понимаете? Сначала был Джордан, а потом, если подумать, Кобе был слишком молод, когда Майкл ушел.
Можно сказать, что «лицом лиги» был Шак [Шакил О′Нил] или даже Айверсон в течение года-двух», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentra в соцсети X
