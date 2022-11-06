Пол Пирс: «Кавай Ленард не несет должной ответственности, он всегда травмирован»
Прославленный игрок «Бостона» Пол Пирс призвал обратить внимание на отношение форварда «Клипперс» Кавая Ленарда к пропуску матчей из-за травм.
«Кавай не несет должной ответственности. Мы постоянно говорим об Энтони Дэвисе, но не включаем в эти обсуждения Кавая. Мы ничего не говорим о том, что он всегда травмирован», – заявил Пирс.
Ленард пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне форвард провел два матча, после чего вернулся в лазарет из-за проблем с коленом.
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