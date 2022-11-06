Пол Пирс: «Кавай Ленард не несет должной ответственности, он всегда травмирован»

Теги травмы Пол Пирс Клипперс НБА Кавай Ленард Энтони Дэвис Баскетбол

Прославленный игрок «Бостона» Пол Пирс призвал обратить внимание на отношение форварда «Клипперс» Кавая Ленарда к пропуску матчей из-за травм.

«Кавай не несет должной ответственности. Мы постоянно говорим об Энтони Дэвисе, но не включаем в эти обсуждения Кавая. Мы ничего не говорим о том, что он всегда травмирован», – заявил Пирс.

Ленард пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне форвард провел два матча, после чего вернулся в лазарет из-за проблем с коленом.

МБА – глоток свежего воздуха в Единой лиге, Банкеро – новый Коулмен. Мои любимые игроки и команды октября

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные