«Клипперс» пока не называют дату возвращения в строй Кавая Ленарда

Звездный форвард «Клипперс» пока не готов к возвращению в строй.

Ленард не играет из-за проблем с правым коленом. Матч против «Юты» в воскресенье стал седьмым подряд, который он пропустил. Ожидается, что на встречу с «Кливлендом» в понедельник Кавай тоже не выйдет.

По словам главного тренера , состояние форварда улучшается, но даты возвращения в строй пока нет.

«Дни или недели? Нет временных рамок, когда он вернется. Самое главное заключается в том, что Кавай проходит тестирование, которое показывает, что ему становится лучше каждый день. Поэтому мы следим за ситуацией в ежедневном режиме, у нас нет расписания», – заявил Лю.

Ленард пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в игре номер четыре серии второго раунда плей-офф НБА против «Юты» 14 июня 2021 года.

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