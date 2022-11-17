Кавай Ленард может сыграть сегодня в матче против «Детройта»

Звездный форвард «Клипперс» близок к возвращению в строй, сообщает журналист Los Angeles Times Эндрю Грейф.

Ленард может выйти на площадку уже сегодня в домашнем матче против .

31-летний форвард не играл с 23 октября из-за проблем с правым коленом.

Ленард пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в четвертом матче серии второго раунда плей-офф против «Юты» 14 июня 2021 года.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?