Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»

Дуэйн Уэйд заявил, что влияние Халибертона невозможно измерить статистикой.

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд прокомментировал кризис «Индианы», оставшейся без своего звездного разыгрывающего Тайриза Халибертона .

«Проявите уважение к Тайриза Халибертону и всему, что он значит для организации. Отсутствие всего одного игрока может изменить все. И, очевидно, другие игроки тоже получили травмы и пропускают матчи. Но вы сейчас видите, насколько важен такой игрок, как Халибертон.

Именно поэтому у него есть именная обувь. Именно поэтому он получил максимальный контракт – потому что он настолько важен. Его влияние выходит за рамки статистики.

Лично я ожидал, что Пэйсерс будут испытывать трудности без него в этом году, особенно после того, как они проиграли в финале. Теперь вы должны попытаться найти людей, которые закроют эту позицию, которая является одной из самых важных в нашей игре. Это человек, у которого мяч в руках, который принимает решения за вашу команду. И это просто сложно сделать, понимаете, о чем я? На лету, когда никто не пытается вам помочь», – заявил Уэйд.