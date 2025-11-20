  • Спортс
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»

Дуэйн Уэйд заявил, что влияние Халибертона невозможно измерить статистикой.

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд прокомментировал кризис «Индианы», оставшейся без своего звездного разыгрывающего Тайриза Халибертона.

«Проявите уважение к Тайриза Халибертону и всему, что он значит для организации. Отсутствие всего одного игрока может изменить все. И, очевидно, другие игроки тоже получили травмы и пропускают матчи. Но вы сейчас видите, насколько важен такой игрок, как Халибертон.

Именно поэтому у него есть именная обувь. Именно поэтому он получил максимальный контракт – потому что он настолько важен. Его влияние выходит за рамки статистики.

Лично я ожидал, что Пэйсерс будут испытывать трудности без него в этом году, особенно после того, как они проиграли в финале. Теперь вы должны попытаться найти людей, которые закроют эту позицию, которая является одной из самых важных в нашей игре. Это человек, у которого мяч в руках, который принимает решения за вашу команду. И это просто сложно сделать, понимаете, о чем я? На лету, когда никто не пытается вам помочь», – заявил Уэйд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Wy Network by Dwyane Wade
