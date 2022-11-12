Звездный форвард «Клипперс» в пятницу принял участие в игре 5 на 5 впервые после того, как в октябре выбыл из строя из-за проблем с правым коленом.

Ленард пока не готов к возвращению в состав и точно пропустит матч с «Бруклином» в субботу.

«Кавай впервые после паузы сыграл 5 на 5, он отлично выглядел. Но ему по-прежнему надо еще многое сделать перед возвращением. И все же это позитивный момент, он вернулся на площадку, сыграл 5 на 5», – заявил главный тренер .

Ленард пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в игре номер четыре серии второго раунда плей-офф против «Юты» 14 июня 2021 года.

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