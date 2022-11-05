«Нетс» обратились к Amazon с просьбой удалить антисемитский фильм, который продвигал Кайри Ирвинг

и еврейская правозащитная организация «Антидиффамационная лига» совместно направили письмо владельцу Amazon Джеффу Безосу.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, в письме содержится просьба удалить фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» или добавить к нему комментарий о наличии антисемитского контента.

Недавно разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг выложил ссылку на этот фильм в своих соцсетях и тем самым спровоцировал скандал.

В четверг «Бруклин» опубликовал заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиниться.

Спустя несколько часов баскетболист все же написал пост с извинениями в социальных сетях.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен