«Нетс» обратились к Amazon с просьбой удалить антисемитский фильм, который продвигал Кайри Ирвинг
«Бруклин» и еврейская правозащитная организация «Антидиффамационная лига» совместно направили письмо владельцу Amazon Джеффу Безосу.
Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, в письме содержится просьба удалить фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» или добавить к нему комментарий о наличии антисемитского контента.
Недавно разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг выложил ссылку на этот фильм в своих соцсетях и тем самым спровоцировал скандал.
В четверг «Бруклин» опубликовал заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиниться.
Спустя несколько часов баскетболист все же написал пост с извинениями в социальных сетях.
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