Эдриан Воджнаровски: «НБА подталкивала Джо Цая к более строгим наказаниям Кайри Ирвинга»

Теги происшествия Бруклин НБА Кайри Ирвинг Адам Сильвер соцсети Эдриан Воджнаровски Джозеф Цай Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что решение «Бруклина» отстранить Кайри Ирвинга на 5 матчей было следствием давления со стороны руководства НБА.

«Думаю, это произошло из-за того, что руководство «Нетс» и офис лиги подталкивали Джозефа Цая к более строгим наказаниям. Все эти дни у Кайри Ирвинга был шанс публично осудить содержание фильма. После того, как Адам Сильвер выступил с заявлением, Джо Цай понял, что ему придется разобраться с этим самому», – сказал Воджнаровски.

Ирвинг и «Бруклин» в среду объявили о том, что пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы еврейской правозащитной организации «Антидиффамационная лига» после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

«Антидиффамационная лига» отказалась принимать деньги и заявила, что Ирвинг не чувствует ответственности за свои действия. «Бруклин» также публично осудил разыгрывающего за отсутствие безоговорочного признания вины.

Спустя несколько часов после остранения Ирвинг все же выложил пост с извинениями в социальных сетях.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные