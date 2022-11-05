Эдриан Воджнаровски: «НБА подталкивала Джо Цая к более строгим наказаниям Кайри Ирвинга»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что решение «Бруклина» отстранить Кайри Ирвинга на 5 матчей было следствием давления со стороны руководства .

«Думаю, это произошло из-за того, что руководство «Нетс» и офис лиги подталкивали Джозефа Цая к более строгим наказаниям. Все эти дни у Кайри Ирвинга был шанс публично осудить содержание фильма. После того, как выступил с заявлением, Джо Цай понял, что ему придется разобраться с этим самому», – сказал Воджнаровски.

Ирвинг и «Бруклин» в среду объявили о том, что пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы еврейской правозащитной организации «Антидиффамационная лига» после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

«Антидиффамационная лига» отказалась принимать деньги и заявила, что Ирвинг не чувствует ответственности за свои действия. также публично осудил разыгрывающего за отсутствие безоговорочного признания вины.

Спустя несколько часов после остранения Ирвинг все же выложил пост с извинениями в социальных сетях.

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