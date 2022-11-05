Стив Керр – о Кайри Ирвинге: «Нельзя допускать деструктивные и оскорбительные комментарии»

Главный тренер прокомментировал антисемитский скандал с участием разыгрывающего .

«Слова имеют обчень большое значение. В современном обществе, где есть социальные сети, а сообщения могут распространяться по всему миру в геометрической прогрессии и моментально собирать по 5 миллионов просмотров, каждый комментарий имеет значение. Все, что вы говорите, имеет значение.

Мы должны быть более внимательными. Нельзя допускать комментарии, которые деструктивны и оскорбительны для других людей. Профессиональный спортсмен ты или нет, нужно всегда думать, прежде чем публиковать информацию, которая может быть настолько разрушительными», – заявил Керр.

«Баскетбол Куроко» – аниме, лихорадившее всю Японию. Фанаты угрожали автору расправой, взламывали NBA2K14, а театры ставили 3D-постановки