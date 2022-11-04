«Лейкерс» не хотели давать Кайри Ирвингу долгосрочное продление при обсуждении обмена летом

Разыгрывающий Кайри Ирвинг испытывал трудности в переговорах о новом контракте в минувшее межсезонье.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, были заинтересованы в Ирвинге, но не хотели подписывать с ним долгосрочное гарантированное продление контракта.

Также Воджнаровски отмечает, что следующим летом разыгрывающему будет еще труднее продлить истекающее соглашение из-за антисемитского скандала.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен