«Лейкерс» не хотели давать Кайри Ирвингу долгосрочное продление при обсуждении обмена летом
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг испытывал трудности в переговорах о новом контракте в минувшее межсезонье.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» были заинтересованы в Ирвинге, но не хотели подписывать с ним долгосрочное гарантированное продление контракта.
Также Воджнаровски отмечает, что следующим летом разыгрывающему будет еще труднее продлить истекающее соглашение из-за антисемитского скандала.
Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен
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