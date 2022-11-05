Брайан Уиндхорст – о скандалах в НБА: «Адам Сильвер ничего не сделал, его просто не было»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст раскритиковал комиссионера НБА Адама Сильвера за отсутствие жесткой позиции в скандалах с участием и .

Ирвинг опубликовал ссылку на антисемитский в соцсетях, но отказывался признавать свою вину в течение недели. В итоге отстранил разыгрывающего на 5 матчей, что привело к публичным извинениям баскетболиста.

Грин ударил кулаком Джордана Пула на тренировке во время предсезонного лагеря. Форвард принес извинения и на некоторое время покинул команду, но вернулся перед началом регулярного чемпионата

«Повсюду огонь. Где же начальник пожарной службы? Адам Сильвер ничего не сделал, его просто не было», – заявил Уиндхорст.

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