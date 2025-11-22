Евролига. «Партизан» проиграл «Фенербахче», «Валенсия» победила «Црвену Звезду» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Сербский «Партизан» уступил турецкому «Фенербахче», испанская «Валенсия» победила сербскую «Црвену Звезду».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-3, Црвена Звезда Сербия – 8-4, Панатинаикос Греция – 8-4, Олимпиакос Греция – 8-4, Жальгирис Литва – 7-5, Барселона Испания – 7-5, Монако – 7-5, Фенербахче Турция – 7-5, Валенсия Испания – 7-5, Реал Испания – 6-6, Милан Италия – 6-6, Виртус Италия – 6-6, Бавария Германия – 5-7, Париж Франция – 5-7, Дубай ОАЭ – 5-7, Анадолу Эфес Турция – 5-7, Партизан Сербия – 4-8, Баскония Испания – 4-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-9, Виллербан Франция – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
