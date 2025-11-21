«Сакраменто» проиграл «Мемфису» с разницей «-41» – худший результат текущего сезона по лиге
«Кингс» уступили с самой крупной разницей среди всех команд в текущем сезоне.
Сегодня «Мемфис» без своих звездных лидеров Джа Морэнта и Джарена Джексона-младшего вынес «Сакраменто» – 137:96.
Это поражение стало для «Кингс» восьмым подряд, все эти матчи команда проиграла с двузначной разницей. «-41» от «Мемфиса» стало худшим показателем среди всех команд лиги в текущем сезоне.
Перед игрой стало известно, что «Сакраменто» потерял Домантаса Сабониса на минимум месяц из-за разрыва мениска.
Киган Мюррэй восстановился после травмы пальца и дебютировал в сезоне – 11 очков (5 из 13 с игры) за 33 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: StatMuse
