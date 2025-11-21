Пол Джордж о Тайризе Макси: «После второго матча за два дня, отыграв 50 минут, он идет и занимается в тренажерке»

Пол Джордж отметил трудоспособность Тайриза Макси.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж охарактеризовал своего товарища по команде Тайриза Макси после его впечатляющего выступления в победном матче против «Милуоки» (54 очка, новый рекорд карьеры).

«Он особенный и очень одаренный. Но вы, ребята, не видите то, что действительно выделяет его. После второго матча за два дня, отыграв 50, 45+ минут, он идет и занимается в тренажерке. Это красноречиво говорит о том, кто он есть и почему он достиг того, чего достиг.

Я видел много великих игроков в этой лиге. Именно так они и поступают. Они делают то, что позволяет им оставаться в форме, быть сильными, постоянно работают над собой», – сказал Джордж.

«Филадельфия » (9-6) имеет положительный баланс побед и поражений, во многом благодаря Макси, который в среднем набирает 33,4 очка и занимает второе место в лиге по этому показателю, уступая только Луке Дончичу из «Лейкерс» (34,6).