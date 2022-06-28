Дрэймонд Грин: «К «Уорриорз» проявили неуважение, в нас никто не верил. Поэтому я всех посылал после победы»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему после завоевания чемпионского титула был столь жесток по отношению к ненавистникам и критикам.

Грин во время парада неоднократно выкрикивал в адрес недоброжелателей «Пошли все к черту» и призывал их «заткнуться».

«Как мне показалось, в этом году в нас сомневались даже больше, чем в 2015 году, когда мы сделали это впервые, когда у нас еще ничего не было. И все такие спрашивают: «Почему во время парада ты всех посылал и затыкал?» А все из-за того, что они проявили неуважение к нашим достижениям.

Они не уважали нас, как будто мы не чемпионы, списывали нас со счетов, будто мы никогда не побеждали прежде. Поэтом я сказал «Пошли нахрен». Все просто», – заявил Грин.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА