Дрэймонд Грин – о возможном объединении Леброна и Кайри: «Они будут сильны, но нас им не обыграть»

Форвард высказался на тему возможного объединения звездных и в .

«Если к Леброну Джеймсу присоединится кто-то вроде Кайри... у них будет шанс, все из-за того, как именно Кайри способен набирать очки. Леброну нужно будет только создавать для него необходимые условия. Кайри не заработал репутацию проверенного лидера, но Леброн позаботится об этом. Если вы умеете что-то хорошо делать, Леброн позаботится о лидерстве.

Они будут сильны, но нас им не обыграть», – заявил Грин в своем подкасте.

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