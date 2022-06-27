Дрэймонд Грин – о возможном объединении Леброна и Кайри: «Они будут сильны, но нас им не обыграть»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался на тему возможного объединения звездных Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга в «Лейкерс».

«Если к Леброну Джеймсу присоединится кто-то вроде Кайри... у них будет шанс, все из-за того, как именно Кайри способен набирать очки. Леброну нужно будет только создавать для него необходимые условия. Кайри не заработал репутацию проверенного лидера, но Леброн позаботится об этом. Если вы умеете что-то хорошо делать, Леброн позаботится о лидерстве.

Они будут сильны, но нас им не обыграть», – заявил Грин в своем подкасте.

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