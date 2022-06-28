Кендрик Перкинс – Дрэймонду: «Не называй меня горлопаном. Все знают, что ты ничего не сделаешь и не устроишь драку»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на многочисленные выпады со стороны форварда «Уорриорз» .

Недавно Грин заявил, что чемпион лиги в составе «Селтикс» 2008 года «превратился в горлопана».

«Дрэймонд, ты в порядке? Что с тобой не так? Разве ты не выиграл только что четвертый титул? Какого хрена ты так беспокоишься обо мне. Что ты злишься? Тебе не нравится, что я выбрал свой путь в работе, и это приносит результат? Я работаю так, как считаю нужным, мне не надо подстраиваться под тебя.

Можешь обсуждать меня как эксперта ESPN, делиться впечатлениями, можешь говорить обо всем, что хочешь. Мне плевать. Но чего ты не должен делать, так это проявлять ко мне неуважение и называть меня долбаным горлопаном. Я настаиваю на этом.

Вот уж кем я не буду и точно не из-за тебя, потому что все мы знаем, что ничего ты не сделаешь. Мы знаем, что ты не полезешь в драку, так что не надо всей этой горлопанской ерунды. Мы можем продолжить развлекать публику, продолжить создавать контент для ESPN, но не надо говорить про горлопана, кореш», – написал Перкинс.

Перкинс позже удалил это сообщение «из уважения к ESPN и коллегам», но отметил, что не отказывается от своей позиции.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА