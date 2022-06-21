Дрэймонд Грин: «Они что-то говорили про набранные очки, а я говорю им заткнуться»

Форвард «Уорриорз» во время чемпионского парада обратился к своим критикам.

Грин дал интервью в компании своей мамы, распивая при этом текилу, которую производит бренд Леброна Джеймса из «Лейкерс».

«Мы победили. Побеждают победители. Вот так.

Они что-то говорили про набранные очки, а я говорю им заткнуться. Заткнитесь!» – прокричал Грин.

По ходу финальной серии Грин в двух матчах подряд набирал по 2 очка, его называли слабым звеном в атаке «Голден Стэйт».

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?