Дрэймонд Грин – Бэйлессу: «Никто не хочет слушать твои устаревшие и избитые суждения. На смену пришли наши новые медиа»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин критически оценил деятельность телеведущего , который часто негативно высказывается о Леброне Джеймсе («Лейкерс») и других игроках.

По мнению Грина, на смену Бэйлессу и его поколению пришли новые медиа, которые зачастую представлены спортсменами.

«Ты говорил о новых медиа, что ты к ним не относишься, что ты представляешь традиционные, настоящие медиа. Ты прав, так и есть. Все эти годы ты пытаешься прицепиться и выезжать за счет имени черного мужчины, и этот черный мужчина не кто иной, как Король Джеймс, Леброн Джеймс собственной персоной. Ты набрасываешься на него все эти годы со всем усердием, на которое способен. Так что, да, ты прав, ты представляешь традиционные медиа.

Когда я говорю о новых медиа и объясняю, в чем разница, я привожу в пример именно тебя. Мы делаем все иначе. Я просто счастлив, что ты сам указал на это. Но именно новые медиа останутся и именно мы будем рулить. Знаешь, почему? Потому что никто не хочет слушать твои устаревшие, избитые и потерявшие яркость суждения. Никому это больше не нужно», – заявил Грин.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА