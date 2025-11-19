«Европейский баскетбол растет быстрее футбола, но при этом не осознает свою реальную ценность». Джордж Айвазоглу объяснил причины запуска европейского проекта НБА

Представитель НБА объяснил причины запуска европейского проекта лиги.

Директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу в интервью AS подробно рассказал о проекте Лиги Европы под эгидой НБА, который должен стартовать в 2027 году , и объяснил, почему европейский баскетбол, по мнению лиги, недооценен.

«С момента нашего совместного объявления вокруг проекта сформировался мощный импульс. Комиссионер НБА Адам Сильвер и генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис с марта работают практически без остановки. Сейчас мы ведем конструктивные переговоры со многими заинтересованными сторонами: инвесторами, клубами и другими участниками. Проект действительно находится на очень высокой степени готовности.

Могу сказать, что над проектом работает много европейцев, которые прекрасно знают контекст местного баскетбола и спорта. И я не согласен с тем, что мы смотрим только на города, а не на клубы. Думаю, здесь есть здоровый баланс, и вот почему.

Если говорить о городах – европейский баскетбол недополучает ту ценность, которую должен. Это второй по популярности вид спорта на континенте – 270 миллионов болельщиков. Он растет быстрее футбола. Но если посмотреть на то, какую финансовую отдачу дают европейские лиги – национальные и общеевропейские – то это менее 0,5% от общего спортивного рынка Европы.

Причин много: клубы работают в убыток, есть структурные проблемы. Одна из них – отсутствие флагманских команд в крупнейших европейских мегаполисах с огромной аудиторией и мощной баскетбольной культурой.

Мы видим это, когда НБА проводит там игры: билеты разлетаются моментально, интерес огромный – но эти города не представлены в топовой лиге. Мы выделили несколько таких городов как ключевых для проекта. Конечно, путь каждого потенциального клуба – свой, и это важно», – заявил Айвазоглу.