Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты был вышибалой, а превратился в горлопана»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Скип Бэйлесс Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин проследил трансформацию Кендрика Перкинса, который после завершения игровой карьеры стал ведущим на ESPN.

«Кендрик Перкинс, ты ведешь себя как этот клоун Скип Бэйлесс, и это сбивает меня с толку, потому что он-то никогда не мог быть тобой. А знаешь, почему? Потому что он никогда не делал этого.

Ты выходишь и ведешь себя, как он. Но тебе не нужно быть таким, ты играл. Ты делал это, говори об этом. Или не в состоянии? Надеюсь, что в состоянии. Со всеми этими громкими заявлениями в твоем исполнении, ты все-таки должен быть в состоянии.

Ты был вышибалой, а превратился в горлопана, как так получилось? По крайней мере, ты пытался выглядеть грозным парнем... я тебя за такого никогда не принимал», – заявил Грин.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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