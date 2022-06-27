Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты был вышибалой, а превратился в горлопана»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин проследил трансформацию , который после завершения игровой карьеры стал ведущим на ESPN.

«Кендрик Перкинс, ты ведешь себя как этот клоун , и это сбивает меня с толку, потому что он-то никогда не мог быть тобой. А знаешь, почему? Потому что он никогда не делал этого.

Ты выходишь и ведешь себя, как он. Но тебе не нужно быть таким, ты играл. Ты делал это, говори об этом. Или не в состоянии? Надеюсь, что в состоянии. Со всеми этими громкими заявлениями в твоем исполнении, ты все-таки должен быть в состоянии.

Ты был вышибалой, а превратился в горлопана, как так получилось? По крайней мере, ты пытался выглядеть грозным парнем... я тебя за такого никогда не принимал», – заявил Грин.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА